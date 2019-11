Eures: Quasi 5000 vittime di violenza sessuale nel 2018, 92% donne

di scp

Milano, 19 nov. (LaPresse) - In costante aumento negli ultimi cinque anni le violenze sessuali denunciate, che raggiungono nel 2018 le 4.886 unità, con una crescita del 5,4% sul 2017 e del 14,8% sul 2014. Di queste ben 1.132, pari al 25,9% del totale, risultano minorenni. Le vittime femminili del reato di violenza sessuale raggiungono nel 2018 il 92% del totale, in crescita rispetto all'89,9% dell'anno precedente. In crescita anche la componente straniera delle vittime femminili, che raggiunge nel 2018 il 26,9% (era del 26,4% nell'anno precedente). È quanto emerge dal rapporto dell'Eures su femminicidio e violenza di genere in Italia.

