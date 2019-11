Eures: Oltre 17mila denunce di maltrattamenti in famiglia nel 2018, +11,7%

Milano, 19 nov. (LaPresse) - Tra i reati ascrivibili alla violenza di genere sono i maltrattamenti in famiglia a registrare il maggiore incremento nel 2018, attestandosi nel 2018 a 17.453 delitti denunciati, il valore più alto dell'ultimo quinquennio, in crescita dell'11,7% nel 2018 (+31,6% sul 2014). È quanto emerge dal rapporto dell'Eures su femminicidio e violenza di genere in Italia. Anche per questo reato la componente femminile delle vittime risulta particolarmente elevata, rappresentando nel 2018 l'81,6% del totale (in crescita rispetto all'80% del 2017); a livello regionale l'incidenza della componente femminile assume valori compresi tra l'83,9% del Piemonte e il 74,5% della Calabria.

