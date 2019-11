Eures: 142 femminicidi nel 2018, numero più alto mai censito

di scp

Milano, 19 nov. (LaPresse) - Secondo i risultati della banca dati dell'Eures, sono 142 le vittime di omicidio di sesso femminile censite in Italia nel 2018, superando di una unità le 141 dell'anno precedente. In termini relativi le vittime femminili raggiungono nel 2018 il valore più alto mai censito in Italia, attestandosi sul 40,3%, a fronte del 35,6% dell'anno precedente (29,8% la media del periodo 2000-2018).

