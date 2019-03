Etiopia, Enac: 3 Boeing 737 in Air Italy seguono prescrizioni Faa

di alm/npf

Roma, 11 mar. (LaPresse) - In relazione all'incidente della Ethiopian Airlines avvenuto in fase di decollo dall'aeroporto di Addis Abeba che ha coinvolto un velivolo Boeing 737 Max, l'Ente nazionale per l'aviazione civile informa che gli aeromobili di questo modello nella flotta italiana sono 3, in uso alla compagnia Air Italy. È quanto fa sapere L'Enac in una nota.

"Dalle verifiche condotte dall'Enac si conferma che il vettore italiano opera in piena osservanza delle prescrizioni operative emesse dal costruttore Boeing e approvate dalla Faa - Federal Aviation Administration, Ente americano certificatore dei velivoli Boeing, dopo un incidente analogo verificatosi in Indonesia nell'ottobre 2018 che aveva coinvolto un aeromobile Boeing 737 Max 8", aggiunge l'Enac.

Le prescrizioni riguardano sia la formazione dei piloti, sia l'aggiornamento dei manuali di volo.

L'Enac, inoltre, è in contatto con la EASA - European Aviation Safety Agency, Agenzia europea per la sicurezza aerea, per le eventuali determinazioni europee in merito a tale tipologia di velivoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata