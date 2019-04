Estradato dalla Corsica Luigi Bestetti: era tra latitanti più pericolosi

Si era costruito una nuova identità lavorando come cuoco

Rientra in Italia, scortato da personale dello Scip (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia), Luigi Bestetti, 67enne verbanese, arrestato nel luglio scorso dalla polizia francese ad Ajaccio (Corsica) dove si era costruito una nuova identità lavorando come cuoco.

Bestetti, inserito dallo Sco (Servizio centrale operativo della polizia di Stato) nella lista dei latitanti più pericolosi, nel 1994 si era reso colpevole dell’omicidio di un vigilantes durante un assalto a un portavalori e nel 2009 è stato condannato dalla Corte d’Assise di Appello del Tribunale di Milano all’ergastolo. "La stretta collabrazione tra le forze di polizia italiana e francese, favorita dalla cooperazione internazionale, ha consentito l’identificazione e quindi l’arresto del latitante. Nella perquisizione sono state rinvenute nella sua abitazione due pistole, a conferma dell’attuale pericolosità del latitante", sottolinea la polizia in una nota. All’arrivo a Fiumicino, negli uffici di polizia di frontiera aerea, saranno espletate le formalità dell’arresto sul territorio nazionale e successivamente verrà condotto in carcere per scontare la pena.

