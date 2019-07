Estate, bollino nero per esodo sabato 3 e 10 agosto

di acp/ntl

Roma, 18 feb. (LaPresse) - Sono le mattine di sabato 3 e sabato 10 agosto le due giornate contrassegnate da 'bollino nero' per l'esodo estivo. E' quanto spiegato nella conferenza stampa di presentazione del piano di 'Viabilità Italia' per l'estate 2019. Gli spostamenti si preannunciano intensi pure nell'ultimo fine settimana di luglio, contraddistinto con il bollino rosso, e in tutti i weekend di agosto. La maggior concentrazione di traffico per i rientri in città e la chiusura del controesodo, invece, è prevista nell'ultima domenica di agosto e nella prima domenica di settembre. Accanto alle misure di vigilanza tradizionali garantite delle forze dell'ordine nei nodo più strategici per i flussi turistici verrà assicurata anche una sorveglianza aerea dedicata. "Speriamo che dirlo possa in qualche modo convincere gli italiani in modo subliminale a modificare la loro partenza, l'anno scorso ci siamo riusciti", dice Giovanni Busacca presidente di Viabilità Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata