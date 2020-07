Estate, a giugno presenze in spiaggia a picco per Covid e maltempo

Milano, 1 lug. (LaPresse) - Non è un buon inizio per la stagione estiva 2020, sia per gli effetti del coronavirus sul settore turistico che per il maltempo. Secondo i dati di Sib - Sindacato Italiano Balneari Fipe/Confcommercio, le presenze sulle spiagge a giugno, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, toccano percentuali fino al -80% in Sardegna.

