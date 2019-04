Ergastolano ucciso a colpi di pistola nel barese: è guerra tra clan

Omicidio a Trinitapoli, tra le province di Foggia e Bari. Cosimo Damiano Carbone, noto esponente della criminalità locale, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in una via alla periferia del Paese. Condannato all'ergastolo, ma beneficiario della detenzione domiciliare per problemi di salute, Carbone è stato ucciso nella sua auto nei pressi della sua abitazione. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, i carabinieri della Compagnia di Cerignola e del Comando Provinciale di Foggia.

