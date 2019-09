Enna, spara alla convivente: donna ricoverata in ospedale, è grave

di ect

Milano, 17 set. (LaPresse) - Un uomo di circa sessant'anni ha sparato alla convivente. E' successo in una casa di campagna a Villapriolo, frazione di Villarosa in provincia di Enna. La donna è stata soccorsa dal 118 e portata d'urgenza in ospedale. Ricoverata, le sue condizioni sono gravi. Sul caso indagano i carabinieri.

