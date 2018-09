Enna, cadono calcinacci da viadotto: chiuso tratto statale 192

di vln

Enna, 22 set. (LaPresse) - Sulla strada statale 192 'della Valle del Dittaino' è provvisoriamente chiuso al traffico il tratto compreso tra il km 43,500 (Catenanuova) e il km 58,600 (Gerbini). Il provvedimento si è reso necessario, in via precauzionale, per permettere ai vigili del fuoco di staccare alcuni calcinacci di un viadotto appartenente al comune di Centuripe che passa sopra la statale 192 al km 52,200, in provincia di Enna. Sul posto è presente il personale Anas insieme ai carabinieri di Centuripe per la gestione della viabilità. Il traffico veicolare è deviato sulla A19 Palermo-Catania, sia per i veicoli provenienti da Enna, sia per i veicoli provenienti da Catania.

