Enciclica, Papa: Fraternità e cura creato unica via per pace

di rib/mad

Città del Vaticano, 4 ott. (LaPresse) - “Ieri sono stato ad Assisi per firmare la nuova enciclica ‘Fratelli Tutti' sulla fraternità e l'amicizia sociale. L'ho offerta a Dio sulla tomba di San Francesco, dal quale ho tratto l'ispirazione. I segni dei tempi mostrano che la fraternità e la Cura del Creato sono l'unica via per lo sviluppo integrale e la pace già indicata dai santi papi Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II”. Così Papa Francesco al termine dell'Angelus.

rib

