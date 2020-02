Egitto, Conferenza rettori italiani: Preoccupano notizie Zaky

di mrc/mad

Milano, 13 feb. (LaPresse) - La Conferenza dei Rettori italiani (Crui) registra "con preoccupazione le notizie relative all'arresto dello studente universitario di nazionalità egiziana, Patrick George Zaky, regolarmente iscritto all'Università degli studi di Bologna nell'ambito del Programma Erasmus Mundus e pertanto, a pieno titolo, parte della comunità universitaria italiana ed europea". In ragione di ciò la Crui si mantiene in costante contatto con le Associazioni rappresentative delle realtà universitarie europee ed extraeuropee e con i ministeri dell'Università e della Ricerca e degli Affari Esteri, di cui "sollecita e segue le concrete iniziative già in atto a tutela dei valori di civiltà che costituiscono il proprium della vita universitaria". La Crui esprime con forza l'augurio che Patrick George Zaky "possa presto ritornare al dialogo con i propri colleghi e maestri e completare i suoi studi".

