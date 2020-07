Editoria, Eco della Stampa: Riconfermata la legittimità delle rassegne

"Il presidente della sezione specializzata del a de L’Eco della Stampa e di Data Stampa, società che insieme rappresentano circa il 70% del mercato in Italia". Lo rende noto l'Eco della Stampa.

"Nel provvedimento - prosegue la nota - si evidenzia che non vi è differenza tra articoli di qualsivoglia genere ed articoli cosiddetti a 'riproduzione riservata'. Come è noto infatti la quasi totalità degli articoli pubblicati dai quotidiani porta la clausola di riservata riproduzione. Quindi le sentenze (Tribunale e Corte d’Appello di Roma) che hanno dichiarato lecita la rassegna stampa si riferiscono anche e soprattutto agli articoli che recano tale clausola".

"Continua naturalmente la disponibilità al dialogo de L’Eco della Stampa con gli Editori per avviare una costruttiva collaborazione nel mondo dell’Informazione in veloce divenire e per garantire un servizio necessario a tutti gli uffici stampa e comunicatori d’Italia", conclude la nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata