Ecuador, Papa: Preoccupato e addolorato, servono pace sociale e diritti

di ect

Milano, 13 ott. (LaPresse) - "Insieme a tutti i membri del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, specialmente a quelli provenienti dall'Ecuador, seguo con preoccupazione quanto sta accadendo nelle ultime settimane in quel Paese. Lo affido alla preghiera comune e all'intercessione dei nuovi Santi, e mi unisco al dolore per i morti e i feriti. Incoraggio a cercare la pace sociale, con particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili e ai diritti umani". Così Papa Francesco in piazza San Pietro nel corso dell'Angelus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata