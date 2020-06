Eco della Stampa: Accolta istanza sospensiva verso Agcom, Sole24Ore torna in rassegna

Rilevato grave danno economico e di immagine per l'azienda

Il Presidente del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensiva de L’Eco della Stampa verso il provvedimento Agcom che impediva la riproduzione degli articoli del Sole24ore. Nello specifico viene rilevata la sussistenza di un caso di estrema gravità ed urgenza in relazione all’attività de L’Eco della Stampa che ha subito un danno economico e di immagine evidente.

L’Eco della Stampa può da oggi riprendere a fornire il servizio di rassegna stampa completo verso i suoi clienti includendo gli articoli del Sole24Ore.Questo primo risultato, fa sapere l’Eco della Stampa, “ci pone nelle condizioni migliori per trovare una intesa per il riconoscimento di un congruocompenso agli Editori. Riconoscimento che – vogliamo ricordarlo ancora – L’Eco della Stampa sostiene da sempre, ma a fronte di adeguate tutele di tutte le parti interessate”.L’Eco della Stampa desidera ringraziare i tanti clienti che hanno saputo attendere e non hanno scelto di passare ad un altro fornitore nonostante l’aspra campagna di comunicazione portata avanti da più parti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata