Easyjet "promuove" i voli low cost per la Calabria: "Senza turisti per mafia e terremoti"

di Andrea Barbuto

Mafia e terremoti. Un binomio perfetto per promuovere il turismo in Calabria, almeno secondo EasyJet che nella sezione "ispirami" del proprio sito ha pubblicato una scheda informativa dal contenuto shock sulla punta dello Stivale. Cliccando sui voli per Lamezia Terme, scalo aereo in provincia di Catanzaro, si apre infatti una pagina con una breve descrizione di ciò che caratterizza la regione e che dovrebbe (in teoria) spingere un possibile turista a visitarla.

"Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, non c’è niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e terremoti – e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram", si legge nel breve trafiletto che si focalizza proprio sulla mancanza di un turismo di massa per attrarre nuovi visitatori.

Una volta atterrato a Lamezia, EasyJet suggerisce al potenziale avventore di raggiungere "le città costiere della costa tirrenica per spiagge sensazionali e mai affollate" o di "arrampicarsi fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime che dovrai vedere per credere". "Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione", si legge ancora nella scheda che, fortunatamente, ricorda come la Regione abbia anche qualche aspetto positivo (il parco nazionale del Pollino, quello dell'Aspromonte e quello della Sila ndr).

Un messaggio pubblicitario che potrebbe sembrare uno scherzo, o peggio ancora il post di qualche pagina satirica, ma che invece è realmente apparso sul sito della compagnia low cost dove è rimasto per diverse ore prima che le polemiche – e le ironie del web – spingessero EasyJet a rimuoverlo in favore di un testo più consono.

Tanti i calabresi che si sono – giustamente – indignati per l’accaduto, ma tanti anche quelli che hanno risposto in maniera simpatica. Tra questi c’è la pagina satirica dello Statele Jonico che ha postato su Facebook lo screen del messaggio incriminato replicando con una battuta: "Grazie agli amici di EasyJet per la splendida descrizione, ma ci teniamo a precisare - per amore di onestà - che abbiamo anche dei difetti".

La compagnia ha poi rilasciato una nota in cui "si scusa apertamente con tutti i calabresi e la Regione Calabria per la descrizione contenuta nella scheda informativa all’interno del sito. L’intento originale del testo era sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata all’estero da un punto di vista turistico". La Calabria "è una terra per noi molto importante, che amiamo e che promuoviamo da sempre con numerosi voli su Lamezia Terme. Ne è una dimostrazione anche il fatto che il primo volo del 15 giugno – che coincide con il ripristino delle operazioni post lockdown – è stato quello verso l’aeroporto di Lamezia Terme". "Abbiamo provveduto immediatamente a rimuovere il testo in questione e avviato un’indagine interna per capire l’accaduto e fare in modo che non accada mai più",conclude la nota.

