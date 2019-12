E' morto Davide Vannoni: inventò il metodo Stamina

E' morto Davide Vannoni . L'inventore del controverso metodo Stamina aveva 53 anni ed è deceduto martedì a Torino. Secondo quanto si apprende, era ricoverato da tempo per una malattia incurabile. Il metodo Stamina venne bocciato da una commissione del ministero della Salute nel 2013 dopo essere stato adottato come 'cura compassionevole' agli Spedali Civili di Brescia . Nel 2015 Vannoni venne condannato a un anno e 10 mesi per associazione a delinquere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata