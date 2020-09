Duplice omicidio a Lecce: ucciso l'arbitro Daniele De Santis

Due morti accoltellati a Lecce, vicino alla stazione ferroviaria. É avvenuto in un condominio di via Montello, non lontano da viale Gallipoli. Una lite è degenerata e due persone, un uomo e una donna, sono morti. L'uomo, a si legge sul sito del 'Quotidiano di Puglia', è l'arbitro di calcio Daniele De Santis, 33 anni, conosciuto per aver arbitrato anche alcune partire di Lega Pro e serie B. La donna è Eleonora Manta. Sembra che ci sia stata una violenta lite nell'appartamento, poi il dramma. Si starebbe dando la caccia al killer che sarebbe scappato dopo il doppio omicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata