Due tir in fiamme sulla A14 a Bologna: traffico in tilt. Un morto e un ferito

I due camion hanno preso fuoco dopo un incidente in cui è rimasto coinvolto anche un terzo mezzo pesante a Borgo Panigale. Morto l'autista di uno dei mezzi in fiamme, ferito in modo lieve l'altro. I vigili del fuoco hanno spento il rogo. Circolazione bloccata sul nodo autostradale bolognese

Due tir in fiamme e la tangenziale i tilt intorno a Bologna. Sul raccordo di Casalecchio, alle porte del capoluogo emiliano, è stato temporaneamente chiuso il tratto verso il bivio con la A14 in entrambe le direzioni a causa di un incidente che ha coinvolto i due mezzi pesanti che poi hanno preso fuoco e una bisarca. Lo scontro è avvenuto all'altezza del chilometro 4,2 della carreggiata sud verso la A14 vicino al luogo dove un anno fa esplose un camion. Due degli auto-articolati hanno preso fuoco e l'incendio è stato domato poco dopo le 16. Le operazioni in tutto sono durate circa un'ora. Uno degli autisti dei mezzi in fiamme è morto, ferito in modo lieve l'altro conducente.

#30luglio #Bologna 15:20, in fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull'autostrada #A14: chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/o1NnQyt4EL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 30, 2019

Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 15, uno dei tre mezzi pesanti ha preso subito fuoco. Per l'incendio si è resa necessaria, oltre alla chiusura della carreggiata opposta, anche quella del tratto della Tangenziale di Bologna tra gli svincoli di Borgo Panigale e lo svincolo del Ramo Verde in direzione sud.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Chi proviene da Firenze ed è diretto vero Ancona (A14 sud) e Padova (A13 nord) può percorrere la A1 fino alla stazione di Valsamoggia e quindi alla rotonda rientrare in A1, per poi seguire Bologna poi Ancona o Padova.



