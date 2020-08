Due notti in crepaccio su Monte Rosa senza equipaggiamento: salvata escursionista

Una donna russa residente in Germania, mentre faceva un'escursione sul ghiacciaio del Monte Rosa domenica in pantaloni corti e senza equipaggiamento, è caduta in un crepaccio di 10/15 metri di profondità sul versante svizzero. La donna, che era da sola e la cui scomparsa non era stata denunciata, dopo aver passato due notti nel crepaccio, è stata soccorsa grazie all'allarme dato da un gruppo di alpinisti. Non risultava ferita, aveva un lieve ipotermia (34°C) ed è stata spostata all'ospedale più vicino con l'elicottero di soccorso. Lo rende noto Air Zermatt.

