Due morti per il maltempo. Acqua alta a Venezia

Prosegue l'ondata di maltempo che sta flagellando l'Italia. È allarme arancione in ben 14 regioni. Un uomo è morto a Cordenons, in provincia di Pordenone, travolto dalla piena di un torrente. Un motociclista ha perso la vita invece dopo essere caduto con la sua moto nel fiume Santerno, in provincia di Firenze. A Venezia è tornata l'acqua alta fino a 119 centimetri, ma per domani mattina è previsto un picco fino a 135 centimetri. In Liguria settanta persone sono ancora isolate nel Comune di Follo, in provincia de La Spezia. Disagi alla circolazione nelle grandi città.