Due alpinisti bloccati sulla Tour Ronde, intervento in corso sul Bianco

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in supporto al PGHM per il recupero di due alpinisti lituani bloccati in vetta alla Tour Ronde del massiccio del Monte Bianco, a quota 3.792 metri sul versante francese. Le condizioni meteo avverse e la scarsa visibilità non permettono l'impiego dell'elicottero. La squadra procede via terra. È composta da tre guide tecnici specializzati del Soccorso Alpino Valdostano, personale del Sagf e quattro soccorritori della Gendarmerie francese.

La squadra via terra ha raggiunto la base della Tour Ronde e si trova a quota 3500 metri circa. Il soccorso alpino informa che si sta valutando se procedere, viste le condizioni meteo avverse, la presenza di molta neve dovuta alle precipitazioni in corso e l'oggettivo pericolo di valanghe. "Al momento è impossibile procedere in sicurezza", fanno sapere.

