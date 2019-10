Droga dai Balcani alla Puglia, arrestato scafista

(LaPresse) Droga dai Balcani all'Italia. Arrestato un italiano 48enne che, a bordo di un natante, stava trasportando in Puglia, circa mezza tonnellata di sostanza stupefacente. L’imbarcazione, che viaggiava di notte a velocità sostenuta, era stata segnalata come sospetta, nell’ambito di una missione di controllo delle frontiere esterne dell’Unione Europea. Il natante intercettato in acque internazionali a circa 18 miglia dalle coste di Monopoli, nel Barese. La droga, di cui 418 Kg di marijuana e 31 Kg di hashish, era suddivisa in 45 involucri.