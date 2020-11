Dpcm, Toti: Difficoltà oggettiva se bar e ristoranti chiusi in Paese aperto

di lca

Milano, 3 nov. (LaPresse) - "Abbiamo riscontrato delle difficoltà oggettive, tenere aperto l'impianto produttivo e didattico del Paese chiuso, e chiudere ristoranti e bar per l'intera giornata riteniamo crei qualche difficoltà per tutti i lavoratori che sono necessitati a muoversi da casa per lavorare. Di fatto si chiude tutta la parte di somministrazione di alimenti e bevande del Paese in un Paese che resta sostanzialmente aperto". Così il governatore della Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'emergenza Covid in regione in merito al prossimo dpcm.

