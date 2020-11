Dpcm, Salvini: Sembra lotteria di Capodanno

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "Qui c'è un governo che invece di unire, divide, invece di risolvere rimanda: sembra la lotteria di Capodanno". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video pubblicato su Instagram in cui ha definito le divisioni delle regioni per fasce "giudizi fondati su dati vecchi, in questo momento non corrispondenti alla realtà che penalizzano milioni di lavoratori senza minimamente risolvere i problemi di salute".

