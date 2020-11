Dpcm, Lavevaz: Serve chiarezza dati e capire come vengono analizzati

di lca

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "Faccio mia quanto emerso da questo consiglio e rinnovo la richiesta fatta in Conferenza Regioni sulla necessità di aver certezza sui tempi dei ristori e sul fatto che serve chiarezza dei dati, serve un report che permetta di comunicare in maniera precisa come vengono analizzati questi dati" da parte del Cts. Lo ha dichiarato il presidente della Valle D'Aosta Erik Lavevaz in chiusura del consiglio regionale a seguito dell'inserimento della regione in zona rossa.

