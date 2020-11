Dpcm, Gimbe: Pubblici criteri livelli rischio, evitare ritardi a 'non' strategia

di lca

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "Rendere pubblici criteri per classificare livello di rischio, anche per evitare negoziazioni tra Governo e Regioni che aggiungono ritardi alla 'non strategia' dei dpcm settimanali". Lo scrive su Twitter Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe.

