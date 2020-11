Dpcm, direttore Uffizi chiude portone museo: Speriamo riaprire presto

di fbg/mad

Firenze, 4 nov. (LaPresse) - "Speriamo che saremo tutti nelle condizioni di riaprire presto - ha detto Schmidt -. Ieri e oggi abbiamo avuto centinaia di visitatori che sono venuti a dare un' ultima occhiata ai tesori degli Uffizi. Da domani invece partiamo di nuovo con le nostre comunicazioni sui social per mantenere il contatto con tutti quanti anche a distanza". Così il direttore degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, che oggi ha chiuso personalmente il portone di accesso alla Galleria alla luce delle disposizioni del nuovo Dpcm che prevedono la chiusura di tutti i musei italiani a partire da domani.

Parlando poi dei mancati incassi legati alla chiusura del complesso museale, Schmidt ha detto: "Noi abbiamo le spalle larghe per fortuna, ma dipende dalla durata della chiusura. Certamente ci vorrebbero dei soldi poi per riaprire e quindi dipende veramente dalla durata dello stop che non è nota ancora".

