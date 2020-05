Domani riapre San Pietro: Bergoglio ricorda Wojtyla

Domani riapre San Pietro dove il Papa alle 7 celebrerà la messa in occasione del centenario della nascita di Giovanni Paolo II. Al termine la basilica riaprirà i battenti a tutti i fedeli. Oggi il Pontefice ha rivolto un pensiero a Papa Wojtyla durante il Regine Coeli: "Lo ricordiamo con tanto affetto e tanta riconoscenza.Dal Cielo egli continui a intercedere per il Popolo di Dio e la pace nel mondo", le parole di Bergoglio, che alla vigilia della ripresa delle messe aperte ai pellegrini ha invitato a rispettare "le prescrizioni per custodire la salute di ognuno".