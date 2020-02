Dl Sicurezza, Bassetti: Vanno rivisti, grazie a Dio la società progredisce

di rib/abf

Bari, 22 feb. (LaPresse) - "Non solo i Dl Sicurezza, ma tante cose vanno riviste. Grazie a Dio le situazioni si evolvono, cambiano. La società cammina, progredisce, purtroppo i problemi si aggravano quindi cambiare è segno di una mentalità dinamica che affronta le situazioni per quello che sono, nel loro mutarsi". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in conferenza stampa conclusiva dell'incontro 'Mediterraneo, frontiera di pace', con i vescovi cattolici dei 20 Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata