Dj morta, pm: "Gioele era con la madre a Sant'Agata di Militello"

(LaPresse) Una telecamera di sorveglianza privata ha ripreso a Sant'Agata di Militello Viviana Parisi, il giorno della sua scomparsa, il 3 agosto scorso. Lo hanno visionato gli inquirenti della Procura di Patti, i quali ora ritengono che il figlio Gioele fosse con la madre al momento dell'incidente sulla Palermo-Messina, all'altezza di Caronia, non lontano dal punto in cui la dj 43enne è stata trovata senza vita sabato scorso. Le ricerche del bambino vanno avanti per il decimo giorno.

"Abbiamo acquisito un video a Sant'Agata di Militello - spiega il procuratore Angelo Cavallo - in cui si vedono la mamma e il bambino. E' un punto importante per il proseguo delle indagini", ha aggiunto. Il piccolo era sicuramente con la madre all'uscita dell'autostrada Palermo-Messina.

Il papà di Gioele intanto rinnova l'appello, già rivolto in passato dagli inquirenti, a chiunque possa aver visto qualcosa quel terribile giorno. "Per favore, se qualcuno ha visto qualcosa, se sa qualcosa, lo imploro, parli", ha detto Daniele Modello in un'intervista al Corriere della Sera.

E anche il procuratore Cavallo lo ha rifatto giovedì mattina parlando coi giornalisti: "Cerchiamo di acquisire altre testimonianze sull'incidente della signora Parisi. Rifaccio l'appello chiedendo a chi ha visto qualcosa di testimoniare sul sinistro".

Ci sono infatti degli automobilisti che si sarebbero fermati per soccorrere la donna dopo l'incidente occorso in autostrada, all'altezza di Caronia, poco prima della scomparsa di Viviana. Descritte come persone con accento del Nord, avrebbero riferito ad altri testimoni di aver visto la vittima allontanarsi e scavalcare il guard rail con in braccio un bambino, ma non si sono mai presentati a un qualsiasi posto di polizia per confermare quanto visto, nonostante i ripetuti appelli degli investigatori.

L'autopsia sul corpo della dj torinese ha rivelato gravi lesioni che sarebbero state provocate da una caduta dall'alto. "Io non credo che Viviana sia stata uccisa, il suicidio non lo voglio nemmeno immaginare. Forse è stato un incidente o un malore. Quella mattina era tranquilla, anche se nei mesi scorsi aveva avuto dei problemi", ha aggiunto il marito della donna parlando col Corsera.

