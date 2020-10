Disordini a Napoli, 2 arresti. La polizia: criminalità infiltrata

Dopo la guerriglia scatenata ieri a Napoli, sono state arrestati due uomini di 32 anni, entrambi del quartiere Vasto, con piccoli precedenti di polizia per stupefacenti, con l'accusa di resistenza e violenza e pubblico ufficiale. Sono stati bloccati nei pressi di via Santa Lucia, nel cuore degli scontri scoppiati nella tarda serata di ieri, e successivamente portati in questura. Due poliziotti del reparto mobile della questura di Napoli sono rimasti contusi, uno alla mano e un altro a una gamba. Un militare ha riportato problemi all'udito per lo scoppio di un petardo. Numerosi i mezzi danneggiati della polizia, dei carabinieri e della municipale, divenuti oggetto di un lancio di bottiglie, di sassi e di pezzi di asfalto. Le forze dell'ordine hanno lanciato diversi lacrimogeni per difendersi. Le indagini proseguono a 360 gradi.

In relazione ai "gravi fatti" accaduti si svolgerà, nel pomeriggio di oggi, alle 18, un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lo riporta una nota della prefettura di Napoli.

"La protesta di questa notte e Napoli, da molti attuata pacificamente e per motivazioni serie e comprensibili, è stata una perfetta occasione per i delinquenti che ne hanno approfittato dando vita a una vera guerriglia urbana. La criminalità si è infiltrata nella manifestazione con veri agguati alle forze dell'ordine, in più occasioni attaccate con inaudita violenza senza alcun motivo, solo perché si trovavano lì". Così Valter Mazzetti, segretario generale Fsp polizia di Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata