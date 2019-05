Disordini a Casal Bruciato, primi denunciati: tra questi l'uomo che urlò 'Ti stupro' a una donna rom

Ci sono i primi denunciati per i disordini dei giorni scorsi a Casal Bruciato, periferia est di Roma, dove alcuni militanti di CasaPound con cittadini del posto hanno protestato per l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. Tra i denunciati, l'uomo ripreso dalle telecamere mentre urlava "Ti stupro" a una donna rom.

Gli investigatori della Digos invieranno presto in procura un'informativa sui disordini di martedì e mercoledì, dopo aver visionato le tante ore di video in cui sono stati immortalati sit in e proteste.

Mercoledì anche Virginia Raggi è stata a lungo contestata e ha lasciato la periferia romana scortata dagli agenti della polizia. "Buffona, vergognati" e "non sei la nostra sindaca" le urla indirizzate alla prima cittadina dai cittadini presenti alla protesta. "Questa famiglia risulta legittima assegnataria di un alloggio e la legge si rispetta. Siamo andati a conoscerli e sono terrorizzati. Abbiamo anche fatto conoscere la famiglia ad alcuni condomini del palazzo. Chi insulta i bambini e dice di voler stuprare le donne si faccia un'esame di coscienza", ha replicato la sindaca al termine della visita.

Sempre mercoledì, in risposta al presidio di Casapound, nei pressi dello stabile di Via Sebastiano Satta hanno manifestato circa 600 tra militanti di sinistra, antagonisti e semplici cittadini che con un corteo hanno voluto dire no ad ogni forma di razzismo.

