Disinnesco bomba, evacuazione di massa a Brindisi

Evacuazione per molti cittadini a Brindisi sin dal prime luci del mattino di domenica per le operazioni di disinnesco di una bomba bellica trovata in un cantiere nel novembre scorso. Nella zona rossa accesso solo alle forze dell'ordine. Le operazioni degli artificieri sono iniziate alle 9.30.

L'allarme era stato dato circa un mese fa quando durante i lavori di scavo del cinema Andromeda è stata danneggiata la spoletta dell'ordigno. Sul posto i vigili del fuoco con 3 droni e l'esercito. Il raggio della zona rossa è di 1617 metri. Sono 53mila le persone evacuate. E' stato allestito un campo sanitario nel parco dell'ospedale. Si smonterà la spoletta per rendere innocua la bomba che poi lunedì sarà fatta brillare in una cava del brindisino.

