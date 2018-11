Discarica abusiva in un capannone di Cinisello Balsamo

I carabinieri del Noe di Milano hanno sequestrato un capannone industriale adibito a discarica abusiva a Cinisello Balsamo. Nel corso degli approfondimenti dell'Arma sul fenomeno degli incendi in depositi di rifiuti in Lombardia, la struttura è risultata del tutto priva di autorizzazioni per lo stoccaggio dei rifiuti. All'interno erano depositate illecitamente circa 60 tonnellate di rifiuti, in particolare materie plastiche, che potenzialmente avrebbero potuto essere date alle fiamme anche allo scopo di cancellarne le tracce.