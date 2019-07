Disability Pride a Roma, consegnato elenco di richieste urgenti al premier Conte

Il 14 luglio è andato in scena il Disability Pride a Roma, organizzato da Disability Pride Onlus in collaborazione con l'Associazione Luca Coscioni, per i diritti delle persone disabili. Consegnato un elenco di richieste urgenti sul tema al premier Conte. "Le persone con disabilità ci sono e vogliono esserci sempre di più, purtroppo però se continuano a esserci barriere architettoniche e non c'è un mondo pronto ad accogliere la disabilità, questo non avviene", ha dichiarato Carmelo Comisi, presidente di Disability Onlus.