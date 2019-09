Dimentica il figlio in auto: muore un bimbo di 2 anni a Catania

A lanciare l'allarme la madre: il padre è corso alla vettura ma per il piccolo non c'era più niente da fare. E' rimasto nell'abitacolo per oltre cinque ore sotto il sole cocente

Un bimbo di appena due anni è morto oggi a Catania, dopo essere stato dimenticato in auto dal padre. E' quanto spiega la Polizia. E' stata la madre a lanciare l'allarme, dopo essersi recata al nido all'ora di pranzo per prelevare il figlio. A quel punto l'uomo, un 43enne che lavora all'Università, è corso alla sua vettura ma per il bimbo non c'era più nulla da fare. Il piccolo è rimasto in auto per oltre cinque ore sotto il sole cocente. L'uomo, in stato di choc da ore, potrebbe essere a breve indagato dalla Procura per omicidio colposo come atto dovuto.

