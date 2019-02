Diciotti, Conte, Di Maio e Toninelli possibili iscritti nel registro degli indagati

Il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Catania dopo la trasmissione degli atti, allegati alla memoria del ministro dell'Interno Matteo Salvini, da parte del Senato. L'apertura del fascicolo "è un atto dovuto", spiegano fonti giudiziarie. I tre componenti del governo hanno allegato un dossier, alla memoria di Salvini, indagato per sequestro di persona, nel quale si addossano la responsabilità dello stop della Diciotti lo scorso agosto. A seguire poi la stessa procura deciderà se procedere, e quindi inviare la richiesta di autorizzazione alle due Camere competenti o archiviare. Nel caso specifico di Salvini il procuratore Carmelo Zuccaro decise di non procedere, ma il tribunale di ministri non condivise il passaggio e inviò la richiesta alla Giunta per le Immunità del Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata