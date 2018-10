Desirèe stuprata e uccisa a San Lorenzo. Salvini: "Oggi vado lì. Basta buchi neri"

"Oggi vado a San Lorenzo perché non possono esserci buchi neri". Matteo Salvini lo dice a Rtl 102,5 e fa riferimento al caso di Desirèe Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata morta in un edificio abbandonato di via dei Lucani (quartiere San Lorenzo), in pieno centro di Roma, uccisa e, probabilmente stuprata, da un branco di spacciatori. La vicenda della povera ragazza rischia di trasformarsi in un altro caso Pamela Mastropietro, la diciottenne romana scannata a Macerata nel gennaio scorso. La procura indaga per omicidio e violenza sessuale aggravata.

C'è impressione e sconforto a San Lorenzo, quartiere della movida giovanile romana dove, però, da troppo tempo, gli spacciatori (per lo più africani) la fanno da padroni ma dove il degrado, l'abbandono, i progetti sociali lasciati a metà, hanno dato spazio ad attività illegali nel silenzio delle amministrazioni. Quindi, se da una parte, si muove Salvini con le sue proposte "tranchant" sulla sicurezza, dalì'altra, si mobilitano gli abitanti e i giovani che frequentano San Lorenzo. Venerdì alle 18, in piazza dell'Immacolata, si svolgerà una manifestazione intitolata "San Lorenzo abbraccia Desirèe" organizzata dall'Associazione "Libera repubblica di San Lorenzo".

Desirée Mariottini ha pagato il degrado e l'insicurezza. L'altra sera, con un'amica, si è recata a San Lorenzo. Pare non fosse la prima volta. Cercava sicuramente un po' di droga. Un senegalese ha raccontato a "Storie italiane" (Rai Uno) di essere stato presente e di aver visto l'amica che gridava e diceva che Desirée era stata violentata e uccisa da tre o quattro persone. Secondo una prima ricostruzione è possibile che alla ragazza fosse stato chiesto sesso in cambio delle dosi che cercava.

"Sono arrivato lì tra mezzanotte o mezzanotte e mezza - ha detto il testimone africano - sono entrato e c'era una ragazza che urlava. Ho guardato quella che urlava e c'era un'altra ragazza a letto: le avevano messo una coperta fino alla testa ma si vedeva. Non lo so se respirava ma sembrava già morta, perché l'altra ragazza urlava e diceva che era morta".

Quella notte, in quell'edificio in cui "c'erano africani e arabi: un po' di gente - prosegue la fonte di "Storie italiane"- sette persone o sei", accanto a Desirée ci sarebbe stata anche un'altra ragazza che, stando alla testimonianza del senegalese, "era italiana: penso pure fosse romana, parlava romano". Questa seconda ragazza, secondo il testimone, "urlava che l'hanno violentata, poi lei ha anche preso qualche droga perché lì si vende la droga. È stata drogata perché aveva sedici anni. Da quello che diceva lei sono stati tre sicuramente o quattro".

Giorgia Meloni - E su Facebook interviene anche Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia: "Desirée, 16 anni. Sarebbe stata drogata, violentata da un branco di pusher africani e uccisa in un edificio occupato nel centro di Roma. Un'altra Pamela Mastropietro, a pochi mesi di distanza. Un pensiero a lei e ai suoi familiari in questo terribile momento. Dov'è lo Stato? Perché in Italia ci sono ancora tutte queste zone franche dove regna l'illegalità? Dov'è il sindaco Raggi, che tollera che intere zone di Roma siano trasformate in territorio di spaccio, occupazioni abusive e delinquenza? Basta con questo lassismo! Il ministro Salvini a San Lorenzo si porti direttamente i blindati e la ruspa per sgomberare quello schifo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata