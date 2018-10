Desirée, si cercano complici: in corso identificazione altre 2 persone

di alm/abf

Roma, 25 ott. (LaPresse) - Proseguono le indagini per l'identificazione fermati per lo stupro e l'omicidio di Desirée Mariottini.E' caccia ai complici dei due senegalesi fermati e secondo quanto si apprende altre due persone sono in corso di identificazione. Al momento i due fermati sono Gara Mamadou, 26 anni e Minteh Brian, 43 anni.

