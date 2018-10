Desirée, rintracciato terzo uomo: è in questura

di abf

Roma, 25 ott. (LaPresse) - Per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne trovata senza vita nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in uno stabile abbandonato in via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma, è stata rintracciata una terza persona. Il soggetto è sospettato del delitto e ora in questura dove la sua posizione è ancora al vaglio.

