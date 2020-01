Descrizione choc sul sito di una scuola di Roma: studenti divisi per ceto sociale

È bufera su una scuola di Roma che nella presentazione online spiega come l'istituto comprensivo "Via Trionfale" sia composto da vari plessi, frequentati da alunni di estrazione sociali diverse: da un lato quelli di ceto medio alto, in un altro quelli medio bassi. Interviene la ministra dell'Istruzione che chiede spiegazioni: "La scuola - scrive su Twitter Lucia Azzolina - dovrebbe sempre operare per favorire l'inclusione. Descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha senso".

La scuola dovrebbe sempre operare per favorire l'inclusione. Descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha senso. Mi auguro che l'istituto romano di cui ci racconta oggi @leggoit possa dare motivate ragioni di questa scelta. Che comunque non condivido pic.twitter.com/39SDWhZ1l3 — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) 15 gennaio 2020

