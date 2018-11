Roma, iniziata la demolizione delle ville abusive dei Casamonica

Iniziate le operazioni di demolizione delle ville abusive sgomberate martedì dalla polizia locale al Quadraro, periferia est di Roma. Sul posto la sindaca Virginia Raggi.

L'area viene considerata la roccaforte della famiglia Casamonica che il mondo ha conosciuto con le immagini del famoso funerale stile Padrino, nell'estate del 2015. Estorsione, spaccio, corruzione, racket, riciclaggio di denaro, prostituzione, appalti, usura, scommesse sportive, furto, rapina, gioco d'azzardo e omicidio: sono queste le 'attività' del clan i cui primi esponenti arrivarono nella capitale dal Molise e dall'Abruzzo alla fine degli Anni Cinquanta. Da decenni, a Roma, si sono stanziati nelle periferia Sud-Est: Romanina, Anagnina, Porta Furba, Tuscolano, Spinaceto e più giù, verso sud, fino ad arrivare a Frascati e Monte Compatri.

Alla maxi operazione di martedì hanno preso parte 600 agenti. Il blitz, avvenuto via del Quadraro, tra i civici 106 e 108, è andato avanti senza incidenti: molti hanno lasciato le case, con soffitti affrescati con nuvole e cupidi, vasche dorate, statue di cavalli e una coppia di giaguari in ceramica, con le auto e con i bambini avvolti nelle coperte. All'interno anche i cani anti-droga che hanno trovato anche cocaina.

I complimenti di Renzi. "Ho criticato spesso il sindaco di Roma Virginia Raggi per la mancanza di pulizia, per la qualità del manto stradale o per il servizio scadente degli autobus. Oggi sono felice di dare atto al sindaco e a tutta l'Amministrazione che l'operazione contro i Casamonica è davvero un'ottima cosa per Roma, per la legalità, per l'Italia". L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, commenta così la demolizione in corso delle otto ville dei Casamonica nel quartiere di Quadraro. "La serietà del confronto politico passa anche dal riconoscere i risultati degli avversari: con noi non lo hanno mai fatto ma anche su questo siamo diversi. Complimenti Sindaco. Sulla strada della legalità saremo sempre compagni di viaggio".

