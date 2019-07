Delitto Macchi, Binda assolto in appello: sarà scarcerato

di ect

Milano, 24 lug. (LaPresse) - Lascerà il carcere di Busto Arsizio (Varese) già in serata Stefano Binda, assolto oggi in appello a Milano dall'accusa di aver ucciso Lidia Macchi. Al termine della lettura del dispositivo la Corte d'Assise d'Appello ha ordinato la sua scarcerazione. Era stato arrestato il 15 gennaio 2016 e poi condannato all'ergastolo in primo grado. Dopo tre anni dietro le sbarre, il 51enne torna in libertà.

