Delitto Garlasco, da Corte d'Appello di Brescia no a revisione del processo

La corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta di revisione del processo avanzata da Alberto Stasi, rappresentato dall'avvocato Laura Panciroli. L'ex studente della Bocconi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per aver ucciso il 13 agosto del 2007 l'ex fidanzata Chiara Poggi nella villetta della famiglia della ragazza in via Pascoli a Garlasco (Pavia). Le nuove prove presentate dal legale di Stasi non sono state valutate sufficienti dai giudici per riaprire il processo.

