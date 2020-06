Delitto di Garlasco, la difesa di Stasi chiede la revisione del processo

La difesa di Alberto Stasi chiede la revisione del processo. A darne annuncio è l’avvocato Laura Panciroli, nominata dall’ex fidanzato di Chiara Poggi proprio "per una completa rilettura della complessa vicenda processuale, finalizzata alla sua revisione". La 26enne fu uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco, in provincia di Pavia mentre Stasi fu condannato in via definitiva nel 2015. Alla base della richiesta il fatto che siano stati "individuati e sottoposti al vaglio della competente Corte di Appello di Brescia elementi nuovi, mai valutati prima, in grado di escludere, una volta per tutte, la sua responsabilità".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata