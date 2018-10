Decreto Salvini: "Chiudere entro le 21 i negozi etnici. Ricettacolo di gente che fa casino"

Tra gli emendamenti che verranno introdotti al decreto Salvini per la sicurezza ci sarà una norma per "la chiusura entro le 21 di quei negozietti etnici" che diventano "ricettacolo di gente che fa casino". Lo ha detto lo stesso vicepremier Matteo Salvini, in diretta Facebook dal tetto del Viminale. Fonti del ministero spiegano comunque che l'orario esatto della chiusura dipenderà dai sindaci.

Resta il fatto che non è chiaro cosa siano esattamente i "negozietti etnici" di cui parla Salvini e come si possa affermare che vanno chiusi entro una cert'ora perché vi si raccolgono persone evidentemente poco raccomandabili. Sembra una generalizzazione davvero difficile da sostenere.

