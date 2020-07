De Luca: Non c'è bisogno di andare a Milano, gli ospedali più sicuri in Campania

di scp

Torino, 22 lug. (LaPresse) - “Non c'è bisogno di andare a Milano, oggi come oggi gli ospedali più sicuri sono in Campania, tanto per essere chiari”. Così il governatore campano Vincenzo De Luca in visita all'ospedale di Sapri (Salerno). “Qui abbiamo ospedali e una sanità di assoluta eccellenza. Non c'è' bisogno di andare a Milano, Bologna, Verona, Pavia", ha rimarcato, “la Campania è la regione che ha retto meglio di tutte l'emergenza Covid-19 e di questo dobbiamo esserne orgogliosi”.

