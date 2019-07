Ddl Pillon, protesta e sit-in davanti a Montecitorio

Attiviste di Non Una Di Meno in piazza Montecitorio per un sit-in contro il Ddl Pillon. Tra di loro l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. "Un ddl irricevibile" ha sottolineato Boldrini. "Cinquestelle devono essere coerenti, cancellare quel ddl che hanno definito inaccettabile" le parole, invece, dell'ex numero uno della Cgil Susanna Camusso.