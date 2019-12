Daspo per 75 ultras dei Torino Hooligans. Denunciati 40 tifosi Inter e Napoli

di scp

Torino, 11 dic. (LaPresse) - Blitz della polizia di Torino che sta procedendo alla notifica di 75 Daspo, emessi dal questore del capoluogo piemontese tramite la divisione Anticrimine, nei confronti di tutti gli appartenenti al gruppo ultras Torino Hooligans, di cui 71 denunciati in stato di libertà per violenza privata, aggravata, travisamento, porto di strumenti atti a offendere, accensione e lancio di artifizi pirotecnici, rissa, nonché violenza e lesioni ad incaricato di pubblico servizio. Sono state inoltre adottate circa 500 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d'uso dello stadio per un ammontare complessivo di oltre 80mila euro e notificati provvedimenti di sospensione della licenza a 3 locali pubblici abitualmente frequentati dai Torino Hooligans. A margine dell'indagine la Digos di Torino ha denunciato 32 ultras napoletani e individuato 8 supporter interisti responsabili di condotte criminose in occasione delle gare Torino-Napoli del 6 ottobre e Torino-Inter del 23 novembre, nei confronti dei quali sono stati adottati provvedimenti di Daspo in corso di notifica.

